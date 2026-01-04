Mundo
Presidente da Colômbia acusa EUA por 'sequestro' de Maduro
Petro é um dos maiores críticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente da Colômbia, o esquerdista Gustavo Petro, classificou como "sequestro" a captura de seu par venezuelano, Nicolás Maduro, em meio a ataques das forças americanas no sábado (3) em Caracas.
Petro é um dos maiores críticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tem questionado duramente o desdobramento militar americano na região para supostamente combater o narcotráfico.
"Sem base legal para realizar uma ação contra a soberania da Venezuela, a detenção se transforma em sequestro", escreveu Petro neste domingo (4) no X.