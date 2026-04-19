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AÇÃO PENAL Presidente da Colômbia afirma que processará criminalmente presidente do Equador por calúnia Daniel Noboa o acusou de ter vínculos com um chefe de facção criminosa, aprofundando a crise diplomática e comercial entre os dois países

O presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmou neste doming (19), que moverá uma ação penal contra o presidente equatoriano Daniel Noboa, depois que este o acusou de ter vínculos com um chefe de facção criminosa, aprofundando a crise diplomática e comercial entre os dois países.

Noboa declarou no sábado, 18, à revista colombiana Semana, sem apresentar provas, que Petro "se reuniu com alguns membros da Revolução Cidadã (movimento de esquerda no Equador) e alguns desses membros da Revolução Cidadã têm vínculos com Fito".

Adolfo Macías, conhecido como "Fito", era o principal líder de uma das maiores organizações criminosas do Equador, Los Choneros, e foi extraditado no ano passado para os Estados Unidos por acusações de tráfico de drogas e armas.

"Decidi processar criminalmente o presidente Noboa por sua calúnia", escreveu no X o governante colombiano, que um dia antes havia negado conhecer o líder criminoso.

"O próprio Noboa deu a ordem, como deve ser, para que o exército equatoriano, em todo momento, dia e noite, me protegesse em Manta", cidade à qual compareceu em maio do ano passado para a posse de Noboa em seu segundo mandato.

A organização política Revolução Cidadã, liderada pelo ex-presidente equatoriano Rafael Correa (2007-2017), é o maior grupo de oposição a Noboa.

Petro insistiu na acusação de que "a oposição colombiana de Uribe", em alusão ao ex-presidente do país, por "ordem de uma força estrangeira no Equador e na Colômbia", atua para desacreditá-lo. Ele também não apresentou provas de suas afirmações.

A Associated Press solicitou no domingo um posicionamento da chancelaria e da presidência do Equador, mas não recebeu resposta imediata.

Este é mais um dos episódios da disputa entre os dois mandatários, que mergulhou Colômbia e Equador em uma guerra comercial desde janeiro. No início deste ano, Noboa impôs unilateralmente uma tarifa sobre as importações colombianas, alegando falta de controle na fronteira comum.

A Colômbia respondeu também com impostos e a suspensão da venda de energia, enquanto o Equador elevou progressivamente a tarifa de 30% para 50% e, finalmente, para 100%. Esta última passará a valer em maio.

A tensão na relação bilateral também se agravou depois que Petro chamou de "preso político" o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas, que cumpre pena de prisão por casos de corrupção e a quem concedeu nacionalidade colombiana.

Noboa rejeitou a classificação que, segundo ele, atenta contra a soberania do país, e convocou para consultas seu embaixador em Bogotá. A Colômbia adotou, posteriormente, a mesma medida.

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