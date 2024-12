A- A+

colômbia Presidente da Colômbia anuncia "aumento muito acima da inflação" do mínimo e juros sobem Petro disse que a inflação no país ficará em torno de 3%

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confirmou em discurso que o reajuste do salário mínimo no país será de 9,54%, em um aumento "muito acima da inflação".

Em discurso, Petro citou que a inflação no país ficará em torno de 3%. "Se o salário mínimo cresce, há crescimento da economia, e não o contrário", disse o mandatário. O novo valor entrará em vigor em 1 de janeiro.

Em meio à apreensão com o impacto fiscal da medida, os preços dos títulos da Colômbia cediam, elevando as taxas projetadas nesta quinta-feira, 26. O juro do título TES de 10 anos denominado em peso colombiano avançava a 11,77%.



Veja também

ORIENTE MÉDIO Iraque exuma restos de cerca de 100 mulheres e crianças de vala comum