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Internacional Presidente da Colômbia anuncia resgate de todos os reféns em supermercado de Cartagena Policiais, militares e agentes de forças especiais entraram no local após a meia-noite em meio a explosões para tentar acabar com o sequestro na cidade turística do norte do país

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou que todos os reféns que permaneceram sequestrados por quase 17 horas em um supermercado na cidade de Cartagena foram resgatados na madrugada de quarta-feira (25) em uma operação que chamou de "absolutamente impecável".

Policiais, militares e agentes de forças especiais entraram no local após a meia-noite em meio a explosões para tentar acabar com o sequestro na cidade turística do norte do país.

Segundo o presidente de direita, na manhã de terça-feira, os criminosos fugiram para o supermercado após uma tentativa frustrada de roubar um veículo blindado com objetos de valor. Um dos assaltantes morreu durante a operação, afirmou o mandatário.

Desde que assumiu o poder em agosto, o presidente utiliza com frequência uma retórica de linha dura, no momento em que a Colômbia registra a pior onda de violência em uma década.

Os números de sequestradores e de pessoas mantidas como reféns não foram revelados, mas ao longo do dia a polícia anunciou 10 libertações, a maioria de mulheres idosas. O prefeito de Cartagena garantiu que todas as pessoas estão "sãs e salvas".

Escoltado por uma caravana de carros e motos da polícia, De la Espriella chegou ao local com uniforme militar, portando uma arma e um transmissor de rádio.

"Eles receberam a oportunidade de se entregar e libertar os reféns. Eles rejeitaram a oportunidade e atuamos com contundência", disse em um vídeo publicado nas redes sociais.

O sequestro coincidiu com o 10º aniversário da assinatura do acordo de paz entre o Estado colombiano e as Farc, que levou a então guerrilha mais poderosa do continente a depor as armas.

A data foi ofuscada por uma inusitada onda de violência, com atentados em diversos pontos do país.

Após a operação de resgate, imagens divulgadas pela imprensa local mostraram três homens que saíram algemados e escoltados por policiais do supermercado.

Durante a manhã, homens encapuzados apontaram armas para os reféns, amarrados e usados como escudos diante das janelas do supermercado.

O crime aconteceu em Cartagena, uma cidade portuária do Caribe famosa por seu centro histórico do período colonial, resorts de praia e cruzeiros.

Durante a noite, atiradores de elite permaneceram posicionados nos telhados próximos ao supermercado. Um helicóptero da polícia sobrevoou a área durante todo o período de sequestro.

Dia violento

De la Espriella descartou na terça-feira o envolvimento de um "grupo terrorista". "Bandidos foram surpreendidos e não tiveram como escapar, e então sequestraram um grupo de pessoas", disse o mandatário.

A imprensa local informou que os homens armados exigiam quase 2 milhões de dólares, dois veículos blindados e um salvo-conduto até a cidade de Barranquilla. A AFP não pôde verificar essas informações de forma independente.

Após o vazio de poder deixado pelo desarmamento da guerrilha, outros rebeldes e máfias provocam uma nova onda de violência, com atentados, sequestros e assassinatos. O Estado demorou a chegar às zonas onde a guerrilha operava, segundo analistas.

De la Espriella também informou sobre um ataque "terrorista" que deixou temporariamente sem energia elétrica parte do sudoeste do país.

"Os atos criminosos constituem a resposta de grupos terroristas à ofensiva contundente que o Governo Nacional vem empreendendo para restabelecer a ordem e a segurança", afirmou o presidente, um crítico ferrenho do acordo de paz.

Na noite de segunda-feira, a explosão de um carro-bomba na cidade de Villavicencio deixou 25 feridos e causou danos à sede do governo regional e aos seus arredores.

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