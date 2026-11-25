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Tragédia Presidente da Colômbia atribui a dissidentes das Farc ataque que deixou 23 feridos De la Espriella afirmou que o ataque com explosivos foi uma retaliação dos dissidentes porque o governo está combatendo o grupo

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, atribuiu na terça-feira (24) a dissidentes da antiga guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) o ataque com carro-bomba ocorrido na noite de segunda-feira, 23, em Villavicencio, no centro-leste do país. A explosão deixou pelo menos 23 pessoas feridas.

"O criminoso 'Antonio Medina', das dissidências, é o responsável, e vamos atrás dele e fazê-lo pagar com sangue por todo o dano e terror que causou", afirmou De la Espriella à imprensa ao chegar a Villavicencio.

O presidente se referiu a um suposto integrante das dissidências comandadas por Néstor Gregorio Vera, conhecido como "Iván Mordisco". O grupo é a maior facção entre aquelas que não aderiram ao acordo de paz firmado entre o Estado colombiano e as Farc há uma década.

De la Espriella afirmou que o ataque com explosivos foi uma retaliação dos dissidentes porque o governo está combatendo o grupo. Ele também descartou a retomada de negociações de paz, estratégia adotada por seu antecessor, Gustavo Petro (2022-2026).

"Não vamos recuar nem negociar com o terrorismo. Vamos derrotá-los pela razão e pela força", declarou o presidente, de perfil conservador.

A explosão do carro-bomba em Villavicencio ocorreu em meio a uma onda de episódios violentos em áreas urbanas do país. O ataque aconteceu pouco depois de duas ações com drones adaptados com explosivos contra delegacias de polícia. Os episódios deixaram três civis feridos em Cúcuta, cidade na fronteira com a Venezuela, e no município de Curumaní, no nordeste colombiano.

"Repudio o ato terrorista que deixou 23 pessoas feridas em Villavicencio. Desde ontem (segunda) à noite, mobilizamos todos os recursos disponíveis para capturar e colocar os responsáveis atrás das grades", afirmou o diretor da Polícia Nacional, major-general Jesús Alejandro Barrera, em publicação na rede social X.

Repudio el acto terrorista que dejó 23 personas heridas en Villavicencio. Desde anoche desplegamos todas las capacidades para capturar y poner tras las rejas a los responsables. No descansaremos hasta lograrlo. Mi solidaridad con las víctimas y el pueblo villavicense. — Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña (@DirectorPolicia) November 24, 2026

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