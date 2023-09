A- A+

América do Sul Presidente da Colômbia compara Milei a Hitler após argentino chamar socialistas de "excrementos" Candidato mais votado nas primárias da Argentina rebate Gustavo Petro afirmando que líder era 'parte da decadência'

O candidato presidencial argentino Javier Milei deu sua primeira entrevista a um meio de comunicação colombiano nesta semana, após sua vitória nas eleições primárias de 13 de agosto. Fiel ao seu estilo violento e provocativo, ele expressou suas ideias na rádio RCN.

— O que é um socialista de coração? Ele é lixo, é excremento humano — disse o economista ultraliberal.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, respondeu com uma mensagem concisa na rede social X (antigo Twitter) e o comparou ao líder nazista: "Isso é o que Hitler disse". A briga continuou e Milei voltou a atacar o líder esquerdista na quinta-feira: "Esses são parte da decadência".

— A verdadeira doença argentina se chama socialismo. Enquanto um país abraçar essas ideias, a única coisa que acontecerá é que ele ficará cada vez mais pobre — disse Milei em entrevista na rádio colombiana.

O ultraliberal, candidato do partido de extrema direita A Liberdade Avança, disse na conversa que o socialismo é uma "doença do espírito" e que os socialistas são "pessoas ruins". Mais tarde, ele acrescentou:

— O que é um socialista de coração? Ele é um lixo, é um excremento humano que, por não querer tolerar o brilhantismo de outro ser humano, deseja que todos fiquem na miséria".

Petro, o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, pegou essa frase e comparou o ultraliberal — que tem um rabino entre seus principais assessores — ao ditador que perseguiu e assassinou milhões de judeus, ciganos, homossexuais e dissidentes políticos na Alemanha nazista. O líder colombiano, que é próximo ao presidente da Argentina, Alberto Fernández, não falou publicamente sobre os resultados das primárias no país, onde haverá eleições gerais em outubro e Milei lidera a disputa contra o peronista Sergio Massa, atual ministro da Economia, e a conservadora Patricia Bullrich.

O comentário de Petro foi veiculado amplamente pela mídia em ambos os países e Milei — um candidato midiático que já deu declarações rejeitando o aborto, a favor da venda de órgãos e o porte de armas e propõe a dolarização da economia e a minimização do Estado — deu continuidade à controvérsia. Na quinta-feira, ele disse em uma entrevista à estação de rádio argentina Radio Continental que "nada me surpreende em um socialista".

— Petro é Foro de San Pablo, Grupo Puebla. Eles fazem parte da decadência. Nós, liberais, os irritamos muito, porque os mostramos — respondeu ele ao jornalista ao ser perguntado sobre a comparação.

O presidente colombiano, por sua vez, não reagiu à mensagem. No passado, ele entrou em conflito público com o presidente salvadorenho Nayib Bukele, especialmente nas mídias sociais. Confrontador e ávido usuário do Twitter, ele frequentemente ataca adversários, rivais e até mesmo a mídia por meio das redes sociais.

