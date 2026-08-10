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TERREMOTO

Presidente da Colômbia decreta "situação de emergência" por terremoto que deixou 111 mortos

Tremor de 7,4 espalhou destruição pela Colômbia nesta segunda-feira (10), e número de mortos é atualizado pelas autoridades locais

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Pessoas recebem atendimento médico perto de um prédio que desabou após um terremoto em Cali, Colômbia, em 10 de agosto de 2026Pessoas recebem atendimento médico perto de um prédio que desabou após um terremoto em Cali, Colômbia, em 10 de agosto de 2026 - Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, declarou "situação de emergência" no país após um forte terremoto nesta segunda-feira (10) que deixou, até o momento, 111 mortos e 87 feridos.

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"Foi acordado declarar a correspondente situação de emergência, que será formalizada ao longo do dia", disse o presidente em Bogotá, apresentando um balanço de 111 mortos, 87 feridos, milhares de moradias danificadas ou destruídas e seis aeroportos afetados.

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