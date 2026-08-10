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TERREMOTO Presidente da Colômbia decreta "situação de emergência" por terremoto que deixou 111 mortos Tremor de 7,4 espalhou destruição pela Colômbia nesta segunda-feira (10), e número de mortos é atualizado pelas autoridades locais

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, declarou "situação de emergência" no país após um forte terremoto nesta segunda-feira (10) que deixou, até o momento, 111 mortos e 87 feridos.

"Foi acordado declarar a correspondente situação de emergência, que será formalizada ao longo do dia", disse o presidente em Bogotá, apresentando um balanço de 111 mortos, 87 feridos, milhares de moradias danificadas ou destruídas e seis aeroportos afetados.

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