TERREMOTO
Presidente da Colômbia decreta "situação de emergência" por terremoto que deixou 111 mortos
Tremor de 7,4 espalhou destruição pela Colômbia nesta segunda-feira (10), e número de mortos é atualizado pelas autoridades locais
Pessoas recebem atendimento médico perto de um prédio que desabou após um terremoto em Cali, Colômbia, em 10 de agosto de 2026 - Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, declarou "situação de emergência" no país após um forte terremoto nesta segunda-feira (10) que deixou, até o momento, 111 mortos e 87 feridos.
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"Foi acordado declarar a correspondente situação de emergência, que será formalizada ao longo do dia", disse o presidente em Bogotá, apresentando um balanço de 111 mortos, 87 feridos, milhares de moradias danificadas ou destruídas e seis aeroportos afetados.