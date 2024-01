Presidente da Colômbia se reunirá com o papa Francisco esta semana

A- A+

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou nesta segunda-feira (15) que se reunirá com o papa Francisco após participar do Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos de 15 a 19 de janeiro.

"De Davos, na Suíça, partimos para uma reunião com o papa Francisco. Conversaremos sobre temas como a paz na Colômbia e no mundo", escreveu Petro na rede social X.

Consultada pela AFP, a assessoria de imprensa da Presidência colombiana afirmou que o encontro acontecerá “possivelmente na sexta-feira”, no Vaticano.

Esta será a primeira visita do presidente esquerdista à Santa Sé como chefe do Executivo da Colômbia. Ele já havia sido recebido por Francisco em fevereiro de 2022, quando era senador da oposição, em uma visita que durou 45 minutos e abordou temas como a busca por uma solução para a violência em seu país.

O jesuíta argentino é um firme defensor da paz na Colômbia, que visitou em 2017 para levar uma mensagem de reconciliação após o histórico acordo do Estado com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), assinado um ano antes.

Apesar do desarmamento de muitos rebeldes, o conflito ainda está vivo. Organizações criminosas do tráfico de drogas, guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional e dissidentes das Farc que apoiaram sua armada de revolta continuam suas operações no país.

Há 60 anos a Colômbia enfrenta um conflito armado entre facções, grupos paramilitares, associações criminosas e agentes do Estado.

