Qui, 30 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta30/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
diplomacia

Presidente da Colômbia teve problemas para reabastecer avião por sanções dos EUA

O avião presidencial fez escala em Madri para reabastecer, mas os funcionários do principal aeroporto da Espanha lhe negaram a recarga de combustível

Reportar Erro
Gustavo Petro, presidente colombianoGustavo Petro, presidente colombiano - Foto: Federico Parra/AFP

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, teve problemas para reabastecer o avião presidencial após as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, em meio a uma crise diplomática com o governo de Donald Trump, informou seu ministro do Interior nesta quinta-feira (30).

O avião presidencial fez escala em Madri para reabastecer, mas os funcionários do principal aeroporto da Espanha lhe negaram a recarga de combustível.

Após negociar com o governo espanhol, chefiado por Pedro Sánchez, o avião seguiu para uma base militar para reabastecer. Petro agradeceu a "ajuda do reino da Espanha" para chegar a Riade, na Arábia Saudita, e seguir seu giro por Catar e Egito.

"As empresas que lhe vendem gasolina ou lhe emprestam os serviços de limpeza ou a escalada quase sempre são americanas. Então, elas se negaram a prestar o serviço pelo tema da (lista) OFAC, por isso aterrissou em uma base militar", explicou Armando Benedetti, em alusão à lista com rígidas sanções financeiras na qual os Estados Unidos incluíram Petro.

Leia também

• Presidente da Colômbia repudia "barbárie" em operação no Rio

• Cinco membros do maior cartel da Colômbia são mortos em combates com militares

• Petro afirma que plantações do tráfico na Colômbia aumentaram 3% em 2024

Washington impôs sanções econômicas contra o presidente, a primeira-dama, um filho do casal e o ministro Benedetti.

"Todos dissemos que não viajasse; primeiro porque o tema da gasolina era uma complicação (...) Havia uma quantidade de situações nas quais a viagem era complexa e ele, em sua teimosia, insistiu em ir, em que não iam isolá-lo e viajou", disse Benedetti em declarações à W Radio.

O ministro assegurou que seu cartão de crédito foi bloqueado e não sabe como vai solucionar o tema de suas contas bancárias.

Trump também revogou o visto de Petro, a quem acusa de ser "líder do narcotráfico", e tirou a Colômbia da lista de países aliados na luta contra as drogas, em uma sequência de sanções, segundo ele, por não ter feito o bastante para frear o narcotráfico.

Colômbia e Estados Unidos, aliados comerciais e militares históricos, atravessam um dos piores momentos de sua relação bilateral.

O presidente colombiano rejeita a campanha de ataques americanos contra as supostas lanchas do narcotráfico no Caribe e no Pacífico, na qual Washington matou pelo menos 62 supostos narcotraficantes. Bogotá tacha estas mortes de "execuções extrajudiciais".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter