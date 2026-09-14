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América do Sul

Presidente da Colômbia vai contestar decisões judiciais contra sua política de segurança

Advogado bilionário lidera uma ofensiva com bombardeios e operações contra os grupos criminosos que obtêm financiamento com o narcotráfico no país, o maior produtor de cocaína do mundo

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O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, vai contestar decisões judiciais contra sua política de segurançaO presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, vai contestar decisões judiciais contra sua política de segurança - Foto: Fernando Vergara/POOL/AFP

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, disse no domingo (13) que vai contestar as decisões judiciais que tentam conter sua política de linha dura contra o crime, após três sentenças contrárias no último mês.

O advogado bilionário lidera uma ofensiva com bombardeios e operações contra os grupos criminosos que obtêm financiamento com o narcotráfico no país, o maior produtor de cocaína do mundo.

No último mês, juízes determinaram que o governo suspenda os bombardeios caso tenha informações sobre a presença de menores de idade, retire das redes sociais vídeos de cadáveres e interrompa testes de pulverização aérea de plantações de drogas.

"As decisões judiciais são respeitadas, e as ordens em vigor são cumpridas (...) mas isso não significa renunciar a contestá-las", afirmou em um pronunciamento após a sequência de reveses judiciais em pouco mais de um mês de mandato.

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O presidente costuma exibir os resultados de suas operações em vídeos com música de guerra nas redes, que sempre encerra com o grito de "Viva Cristo Rei!".

Ele promete derrotar os cartéis do país com mão de ferro e a ajuda dos Estados Unidos, seu principal parceiro militar.

A oposição, grupos de defesa dos direitos humanos e da liberdade de imprensa criticam seus métodos.

Uma fundação de defesa dos direitos humanos denunciou ameaças anônimas de morte após iniciar a ação judicial para interromper os testes de pulverização aérea de plantações de drogas com um herbicida questionado.

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