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América do Sul Presidente da Colômbia vai contestar decisões judiciais contra sua política de segurança Advogado bilionário lidera uma ofensiva com bombardeios e operações contra os grupos criminosos que obtêm financiamento com o narcotráfico no país, o maior produtor de cocaína do mundo

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, disse no domingo (13) que vai contestar as decisões judiciais que tentam conter sua política de linha dura contra o crime, após três sentenças contrárias no último mês.

O advogado bilionário lidera uma ofensiva com bombardeios e operações contra os grupos criminosos que obtêm financiamento com o narcotráfico no país, o maior produtor de cocaína do mundo.

No último mês, juízes determinaram que o governo suspenda os bombardeios caso tenha informações sobre a presença de menores de idade, retire das redes sociais vídeos de cadáveres e interrompa testes de pulverização aérea de plantações de drogas.

"As decisões judiciais são respeitadas, e as ordens em vigor são cumpridas (...) mas isso não significa renunciar a contestá-las", afirmou em um pronunciamento após a sequência de reveses judiciais em pouco mais de um mês de mandato.

O presidente costuma exibir os resultados de suas operações em vídeos com música de guerra nas redes, que sempre encerra com o grito de "Viva Cristo Rei!".

Ele promete derrotar os cartéis do país com mão de ferro e a ajuda dos Estados Unidos, seu principal parceiro militar.

A oposição, grupos de defesa dos direitos humanos e da liberdade de imprensa criticam seus métodos.

Uma fundação de defesa dos direitos humanos denunciou ameaças anônimas de morte após iniciar a ação judicial para interromper os testes de pulverização aérea de plantações de drogas com um herbicida questionado.

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