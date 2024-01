Presidente da Colômbia viajará ao Chile para tentar recuperar o Pan de 2027

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou nesta terça-feira (9) que viajará ao Chile para se reunir com o chefe da entidade que organiza os Jogos Pan-Americanos e tentar recuperar a organização do evento de 2027 para a cidade de Barranquilla.

"Eu mesmo vou à República do Chile (...) para falar diretamente com o presidente do Comitê Executivo [da Panam Sports], Neven Ilic Álvarez, e com o Comitê Olímpico do país", informou Petro, sem especificar os dados da viagem .