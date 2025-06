A- A+

Conflito Presidente da Comissão Europeia conversa com Netanyahu e repete que Israel tem direito a defesa A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, disse que está acompanhando os desdobramentos do conflito no Oriente Médio "com profunda preocupação"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, neste domingo, 15. Após a conversa, ela reiterou a visão de que Israel tem o direito de se defender, e apontou o Irã como a principal fonte de instabilidade na região.



A presidente da Comissão Europeia disse que está acompanhando os desdobramentos do conflito no Oriente Médio "com profunda preocupação".

"A Europa sempre foi clara: o Irã nunca pode adquirir uma arma nuclear", afirmou, neste domingo, 15, em publicação no X, manifestando preocupações sobre programas nuclear e de mísseis do país. Von der Leyen já havia enfatizado o direito de defesa de Israel na última sexta-feira, 13.



A presidente da Comissão Europeia considera que há necessidade urgente de uma solução negociada.

"Reiterei nosso compromisso com a paz, estabilidade e esforços diplomáticos que levem à desescalada das tensões", acrescentou.

Gaza

Von der Leyen disse que também discutiu a situação de Gaza com Netanyahu, descrevendo a situação humanitária na região como inaceitável.

Para ela, a retomada do cessar-fogo e a liberação imediata dos reféns são imprescindíveis para que um fim permanente das hostilidades possa ser alcançado.



*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja também