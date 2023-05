A- A+

GUERRA NA UCRÂNIA Presidente da Comissão Europeia visita Kiev no "Dia da Europa" Pouco antes de sua chegada as sirenes antiaéreas foram acionadas em Kiev durante duas horas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou nesta terça-feira (9) em Kiev para celebrar o "Dia da Europa", no momento em que Moscou realiza um grande desfile militar por ocasião do "Dia da Vitória".

Von der Leyen chegou à capital ucraniana de trem, procedente da Polônia, e se reunirá com o presidente Volodimir Zelensky, com quem abordará o pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia (UE).

Pouco antes de sua chegada as sirenes antiaéreas foram acionadas em Kiev durante duas horas.

O presidente ucraniano decretou que o país celebrará em 9 de maio o "Dia da Europa", assim como fazem os países da UE, ignorando o tradicional desfile militar do "Dia da Vitória", uma tradição do período soviético.

"Recebo com grande satisfação a decisão do presidente Zelensky de comemorar o Dia da Europa em 9 de maio. A Ucrânia é parte da nossa família europeia", declarou Von der Leyen à imprensa no trem durante a viagem a Kiev.

"Minha presença hoje em Kiev, no dia 9 de maio, é simbólica, mas também é sinal de uma realidade crucial e muito prática: a UE está trabalhando de mãos dadas com a Ucrânia em muitas questões", destacou.

