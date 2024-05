A- A+

O presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Alex Campos, visitou a Folha de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (21).

Alex Campos, que estava acompanhado do Secretário-Geral da Compesa, José Virgínio Nogueira, foi recebido pelo diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi, pela diretora administrativa, Mariana Costa, pelo Diretor Operacional, José Américo, e pela gerente da Rádio Folha FM 96.7, Marise Rodrigues.

Também estiveram presente a gerente administrativa da Folha, Ivone Palácio, a Gerente de Mercado, Tânia Campos, a colunista de Política, Betânia Santana e a editora de Política e Economia do jornal, Carol Brito.

Durante o encontro, Alex Campos destacou os recorrentes furtos de equipamentos e fios de cobre em unidades da Compesa e quais medidas a empresa tem adotado para mitigar a criminalidade.

“Ano passado, 80 unidades da Compesa em todo o Estado foram furtadas, alvo de vandalismo. Não há uma semana que não tenha furtos. São mais de R$ 7 milhões em prejuízo”, afirmou Alex Campos.



De acordo com ele, uma única unidade localizada no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, foi alvo de criminosos 46 vezes em 2023.

Presidente da Compesa, Alex Campos. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O presidente da Compesa também destacou que, este ano, 25 unidades já foram alvos de furtos. Um dos mais recentes ocorreu às margens da BR-232, onde uma válvula no valor de R$ 200 mil foi levada.



Houve, também, o furto de um equipamento de grade porte na cidade de Bonito, no Agreste, que provocou, além de prejuízos financeiros para a empresa, a falta de água na residência de centenas de moradores da região.



Das mais de duas mil unidades da Compesa em todo o Estado de Pernambuco, 200 delas possuem maior incidência de furtos e estão recebendo ações emergenciais. Entre os itens mais subtraídos estão fios de cobre e transformadores.

“Estamos trocando os fios de cobre por fios de alumínio para evitar o interesse dos criminosos. A gente está atuando com a Polícia Civil, junto com o Departamento de Inteligência. Aumentamos os investimentos em segurança patrimonial em R$ 30 milhões, videomonitoramento em 200 unidades da Compesa, com um centro de monitoramento, e fazendo obras civis, como o aumento de muros, por exemplo”, afirmou o presidente da Compesa.

Segundo ele, somente no Sistema Tapacurá, foram trocados 1.500 metros de fios de cobre por fios de alumínio, que possuem baixo valor comercial. A medida será implementada em todas das unidades da Compesa.



Campanhas de divulgação sobre as ações e os prejuízos dos furtos de equipamentos, e até mesmo de água, estão previstas para serem veiculadas na mídia, com o objetivo de “alertar aos criminosos que não adiantar roubar” e que a empresa já está atuando com mais rigor, e de forma defensiva contra os crimes.



Um aplicativo para denúncias, com sistema de geolocalização, em que a população poderá registrar ocorrências e enviar fotos, será lançado em breve e é mais um aliado da empresa na busca por redução de prejuízos.

No jornal, o presidente da Compesa participou, ainda, do programa Folha Política, na Rádio Folha FM 96.7, onde foi entrevistado pela âncora Patrícia Breda, pela jornalista e colunista de política Betânia Santana e pelo jornalista Carlos André Carvalho.

Entre os temas abordados na Rádio Folha estão as tratativas para concessão de parte dos serviços da Compesa, os impactos da intermitência de energia elétrica, - que pode gerar a perda de equipamentos e, por consequência, interromper o abastecimento de água -, e o pacote de investimento de R$ 50,6 milhões anunciados pela empresa para ampliar a oferta de água em Caruaru e outros municípios do Agreste.

Inicialmente, a ação vai beneficiar 17 bairros e 200 mil moradores de Caruaru, com obras para implantação de adutoras e melhoria no abastecimento, inclusive na zona rural. “São ampliações na rede de abastecimento. Nós esperamos uma mudança muito grande nos próximos meses. Vamos melhorar muito o rodízio”, disse Alex Campos.

