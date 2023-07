A- A+

meio ambiente Presidente da COP28 pede a petroleiras redução das emissões de gás de efeito estufa Al Jaber disse que a indústria do petróleo e gás deve "descarbonizar urgentemente suas operações"

O presidente da COP28, Sultan al Jaber, dos Emirados Árabes Unidos, pediu nesta quinta-feira (6), em Viena, que as empresas petrolíferas, em particular as estatais, se comprometam a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, enquanto o mundo continua consumindo energias fósseis.

O presidente da próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que ocorreu em novembro-dezembro em Dubai, disse que a indústria do petróleo e gás deve "descarbonizar urgentemente suas operações".

É necessário "tomar medidas coletivas para eliminar as emissões operacionais" de gases de efeito estufa (conhecidas como "escopos" 1 e 2), declarado Al Jaber, encargado de coordenar e influenciar as influências, embora não seja ele o tomador das decisões.

Estas emissões representam entre 15% e 20% da pegada de carbono das empresas seguradas, sendo a grande maioria proveniente da própria combustão de produtos como gasolina, ou gás.

"Toda a indústria - tanto empresas internacionais quanto nacionais - deve se alinhar para alcançar 0% líquido até 2050, ou até mesmo antes", afirmou Al Jaber, que também é presidente da companhia emiradense ADNOC, em um seminário da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

