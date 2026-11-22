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COP31 Presidente da COP31 admite que "não há acordo" sobre decisão final "Fizemos o melhor que pudemos", afirmou Murat Kurum

O ministro turco do Meio Ambiente e presidente da COP31, Murat Kurum, admitiu neste domingo (22) o fracasso em alcançar um acordo sobre uma decisãoquadro na conferência climática da ONU, depois que vários países se opuseram ao texto.

"Fizemos o melhor que pudemos. Este texto não foi imposto a ninguém. Entendo que não há acordo sobre este texto. Por essa razão, essas decisões não foram adotadas", afirmou.

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