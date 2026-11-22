COP31
Presidente da COP31 admite que "não há acordo" sobre decisão final
"Fizemos o melhor que pudemos", afirmou Murat Kurum
O ministro turco do Meio Ambiente e presidente da COP31, Murat Kurum, admitiu neste domingo (22) o fracasso em alcançar um acordo sobre uma decisãoquadro na conferência climática da ONU, depois que vários países se opuseram ao texto.
Leia também
• Brasil vence Canadá e volta à elite da Billie Jean King Cup
• Serviço Geológico do Brasil traz retorno de R$ 14 por real investido
• Brasil vence Irlanda por 2 a 1 em estreia na Copa do Mundo Sub-17
"Fizemos o melhor que pudemos. Este texto não foi imposto a ninguém. Entendo que não há acordo sobre este texto. Por essa razão, essas decisões não foram adotadas", afirmou.