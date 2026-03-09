A- A+

COMBUSTÍVEIS Presidente da Coreia do Sul sugere mecanismo para limitar preços dos combustíveis Crise no Oriente Médio virou um fardo considerável para a economia sul-coreana, que depende do comércio global e das importações de petróleo, diz Lee Jae Myung

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, sugeriu nesta segunda-feira (9) a criação de um dispositivo para limitar os preços dos combustíveis diante da escalada das cotações do petróleo.

Em uma reunião econômica de emergência, o líder sul-coreano disse que o governo deve "introduzir rapidamente e implementar decisivamente um teto de preços para os produtos petrolíferos que tiveram aumentos excessivos".

Lee afirmou que a crise no Oriente Médio virou um fardo considerável para a economia sul-coreana, que depende fortemente do comércio global e das importações de petróleo.

"Dada a gravidade das questões de fornecimento de energia e a ansiedade das famílias, medidas extraordinárias também são necessárias", afirmou.

O governo está pronto para introduzir políticas de estabilização de mercado, disse o presidente sul-coreano, que também pediu repressão às práticas ilegais de mercado.

Veja também