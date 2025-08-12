Ter, 12 de Agosto

diplomacia

Presidente da Coreia do Sul vai se encontrar com Trump em Washington ainda neste mês

Os dois líderes devem conversar sobre o comércio bilateral entre os dois países e a cooperação em defesa, diante da ameaça da Coreia do Norte

Presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, viajará para Washington ainda neste mês de agostoPresidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, viajará para Washington ainda neste mês de agosto - Foto: Anthony Wallace / Pool / AFP

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, viajará para Washington ainda neste mês para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o gabinete de Lee nesta terça-feira (12).

Os dois líderes devem conversar sobre o comércio bilateral entre os dois países e a cooperação em defesa, diante da ameaça da Coreia do Norte.

O encontro deve acontecer no dia 25. Os dois países fecharam um acordo comercial no mês passado, segundo o qual os produtos sul-coreanos serão taxados em 15% para ingressar no mercado americano.

