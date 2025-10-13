A- A+

Opinião Presidente da Federação Israelita de Pernambuco divulga mensagem sobre cessar-fogo em Gaza Boris Berenstein afirmou que o dia de hoje tem "significado imenso para o povo judeu, em Israel e em todas as comunidades do mundo. Um dia especial para toda a humanidade"

O presidente da Federação Israelita de Pernambuco (Fipe), Boris Berenstein, divulgou, na tarde desta segunda-feira (13), uma mensagem em que esclarece a importância dos acontecimentos de hoje para o povo judeu – a libertação pelo grupo terrorista Hamas de 20 reféns israelenses que ainda estavam vivos, como parte de um acordo de cessar-fogo que encerrou mais de dois anos de guerra em Gaza. Em troca, Israel libertou quase 2 mil prisioneiros palestinos e detidos, conforme o acordo.

“Hoje é um dia de significado imenso para o povo judeu, em Israel e em todas as comunidades do mundo. Um dia especial para toda a humanidade. Um dia em que o luto e a esperança caminham lado a lado. Depois de mais de 700 dias de angústia, lágrimas e orações, vemos reféns finalmente retornando aos seus lares, reencontrando suas famílias, abraçando novamente a vida”, disse Boris na abertura da nota.

Ainda segundo ele, cada retorno é uma vitória contra o terror. “Cada rosto que volta para casa carrega a marca da dor, mas também a força de um povo que nunca desiste, que mantém acesa a chama da fé, mesmo nos vales mais escuros da história”, acrescentou.

Boris Berenstein diz ainda que, como presidente da Federação Israelita de Pernambuco, expressa a profunda emoção e solidariedade da comunidade neste momento. “Ainda choramos pelos que não voltaram com vida. Aos que não retornarão com vida. Mas hoje celebramos a afirmação mais poderosa do judaísmo: Am Israel Chai — o povo de Israel vive”, lamentou.

O presidente da Fipe termina a mensagem fazendo um apelo ao povo pernambucano. “Que Pernambuco, estado de acolhimento e liberdade, una-se a nós neste instante de reflexão. Que possamos transformar a dor em compromisso com a dignidade humana, com a justiça e com a paz verdadeira — uma paz que não ignora o mal, mas o supera com coragem e memória. Hoje, mais do que nunca, reafirmamos: a vida vencerá o terror”, finalizou.

