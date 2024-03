A- A+

Pernambuco Presidente da Folha de Pernambuco recebe visita da prefeita de Lagoa do Itaenga, Graça Arruda Encontro ainda contou com a presença da vereadora da cidade, Mery De Maria Luna e o pré-candidato a prefeito Carlinhos do Moinho

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, recebeu, ontem, a prefeita de Lagoa do Itaenga, Graça Arruda (Podemos), a vereadora da cidade, Mery De Maria Luna (PDT), e o pré-candidato a prefeito do município, Carlinhos do Moinho (PSB).

"Foi uma honra para nós sermos recebidos por Dr. Eduardo, um empresário de grande prestígio no Estado, no Brasil, um grande pernambucano, um grande industrial. É uma pessoa que gera emprego, desenvolve o Nordeste, desenvolve Pernambuco", falou Carlinhos do Moinho.



Também receberam os visitantes a diretora administrativa da Folha, Mariana Costa; e a gerente administrativa, Ivone Palácio.

Durante a visita, a prefeita Graça Arruda anunciou apoio à pré-candidatura de Carlinhos do Moinho ao pleito marcado para outubro deste ano. Após dois mandatos em Lagoa do Itaenga, a gestora acredita que o município estará em boas mãos.

"Tenho procurado fazer o dever de casa direitinho. Não à toa, tive uma aprovação de 80% do povo, pelo fato de estar fazendo o meu trabalho. Está chegando a hora de descansar, mas eu estou feliz, pois sei que o povo vai eleger o meu sucessor", comentou.

Vereadora Mery De Maria Luna, Carlinhos do Moinho, e prefeita de Lagoa do Itaenga, Graça Arruda. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Carlinhos do Moinho busca sua terceira passagem pela Prefeitura de Lagoa do Itaenga. Ele geriu o município entre 2001 e 2008. Além disso, foi prefeito de Carpina de 2013 a 2016. Elogiando a atual prefeita da cidade, deixou claro quais seus principais objetivos à frente da cidade.

"Hoje ser pré-candidato de uma das melhores prefeitas do Estado, da região, é uma satisfação enorme. Vamos ter uma eleição tranquila, com muito compromisso na cidade. Vamos trabalhar para buscar desenvolvimento, dar melhores condições para o povo e dar oportunidades de empregos. Vamos seguir buscando meios para melhorar a vida do nosso povo, principalmente na Educação e na Saúde, além de criar políticas para dar oportunidades para os nossos jovens", salientou.

