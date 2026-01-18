Dom, 18 de Janeiro

DECRETO

Presidente da Guatemala decreta estado de sítio após assassinato de policiais

A medida permitirá a suspensão de algumas garantias constitucionais para combater gangues consideradas "terroristas"

Polícia da Guatemala assume o controle dos presídios após rebeliõesPolícia da Guatemala assume o controle dos presídios após rebeliões - Foto: Edwin Bercian / AFP

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, decretou neste domingo (18) estado de sítio no país, para combater os grupos criminosos, que mataram oito policiais e protagonizaram rebeliões em presídios nas últimas horas.

A medida permitirá a suspensão de algumas garantias constitucionais, para combater as gangues Barrio 18 e Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" pelo país e pelos Estados Unidos.

"Decidi decretar estado de sítio em todo o território nacional por 30 dias a partir de hoje", para "garantir a proteção e a segurança dos cidadãos", anunciou Arévalo, em rede nacional.

O presidente informou que a polícia assumiu o controle das prisões onde membros de grupos criminosos mantinham dezenas de reféns desde ontem para exigir que seus líderes fossem transferidos para presídios com menos restrições.

