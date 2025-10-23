Qui, 23 de Outubro

diplomacia

Presidente da Indonésia agradece apoio do Brasil à adesão do país ao Brics

O líder indonésio lembrou a visita ao Brasil que fez em julho e destacou que os encontros com Lula têm sido "intensos e produtivos"

Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, agradeceu nesta quinta-feira, 23, o apoio do Brasil à adesão do país ao Brics, durante declaração à imprensa ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Jacarta. Para Subianto, a entrada da Indonésia no bloco reflete a "relação estratégica e de confiança" entre os dois países.

O líder indonésio lembrou a visita ao Brasil que fez em julho e destacou que os encontros com Lula têm sido "intensos e produtivos".

"Brasil e Indonésia são forças econômicas em crescimento e têm papel importante na construção de uma nova ordem internacional mais equilibrada", afirmou Subianto, que previu um crescimento de 25% no comércio entre os dois países em 2026.

O líder indonésio também elogiou o papel do Brasil no Mercosul e nas iniciativas de proteção às florestas tropicais.

Lula iniciou nesta quinta-feira uma visita de Estado de dois dias ao país do sudeste asiático.

