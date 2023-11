Presidente da Interpol é alvo de denúncia na Áustria por "tortura"

A- A+

Uma denúncia por "tortura" e "detenção arbitrária" foi apresentada na Áustria contra o presidente da Interpol, o emiradense Ahmed Nasser al-Raisi, que deve participar da assembleia geral da organização internacional de polícia em Viena, segundo o advogado de dois britânicos.

"Esperamos que as autoridades austríacas investiguem estas graves acusações", declarou Rodney Dixon, citado em um comunicado.

A denúncia se deve à detenção do pesquisador Matthew Hedges e do agente de segurança Ali Issa Ahmad, em 2018 e 2019 respectivamente, nos Emirados Árabes Unidos. Ambos consideram que Raisi, que é também inspetor-geral do Ministério do Interior dos Emirados Árabes, foi responsável por seu destino.

Hedges, professor da Universidade de Exeter, no sudoeste da Inglaterra, contou no ano passado à AFP que foi detido após concluir uma viagem de estudos.

Ele descreveu os sete meses de prisão como "apavorantes", a maior parte em regime de isolamento, com "ameaças de violência" para lhe fazer confessar seu suposto pertencimento aos serviços de inteligência britânicos.

Após uma confissão forçada, afirma, foi condenado à prisão perpétua por espionagem em novembro de 2018. Porém, menos de uma semana depois foi indultado, graças à pressão internacional.

Já Ali Issa Ahmad afirma que foi detido por vestir uma camiseta em apoio ao Catar, então confrontado pelos Emirados Árabes Unidos, durante a Copa das Nações da Ásia. Durante sua detenção de três semanas, afirma ter recebido socos e facadas.

O caso envolve também a França, onde fica a sede da Interpol. O país iniciou uma investigação contra ele em março de 2022 por "participação em torturas".

Os autores também iniciaram procedimentos penais na Noruega, Suécia e Turquia.

Nem o Ministério Público de Viena nem a embaixada dos Emirados Árabes Unidos na capital austríaca responderam até o momento às perguntas da AFP.

Al Raisi foi eleito presidente da Interpol em novembro de 2021, apesar dos protestos de organizações de direitos humanos.

Veja também

Agreste Colisão entre motos deixa homem morto e mulher ferida na cidade de Bom Conselho, no Agreste