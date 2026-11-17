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INTERNACIONAL Presidente da Mongólia renuncia após acusações de corrupção Mongólia é cenário de instabilidade política há vários meses, que incluem disputas internas no governante Partido do Povo Mongol (MPP)

O presidente da Mongólia, Ukhnaa Khurelsukh, anunciou sua renúncia nesta terça-feira (17), após acusações de corrupção e ameaças de destituição por parte da oposição.

Na segunda-feira, o opositor Partido Democrático divulgou um comunicado em que o acusava de corrupção e pedia que renunciasse ou enfrentasse um processo de impeachment no Parlamento.

Khurelsukh declarou em uma entrevista coletiva que estava sendo "acusado falsamente e difamado com acusações de delitos extremamente graves". Ele disse que renunciaria para restaurar seu "bom nome".

"Acredito que é do interesse da justiça que o chefe de Estado renuncie às suas funções e estabeleça a verdade", afirmou.

"Portanto, anuncio oficialmente que renunciarei às honrosas funções de presidente da Mongólia. Encaminharei às autoridades competentes aqueles que difamaram minha reputação e buscarei restaurar meu bom nome", acrescentou.

O Partido Democrático afirmou na segunda-feira que o país "se tornou um lugar profundamente corrupto" e pediu a renúncia e a abertura de investigações contra funcionários de alto escalão do governo, incluindo Khurelsukh.

A Mongólia é cenário de instabilidade política há vários meses, que incluem disputas internas no governante Partido do Povo Mongol (MPP).

Em março, os deputados nomearam o terceiro primeiro-ministro do país em menos de 12 meses, após semanas de protestos contra a corrupção.

Milhares de jovens protestaram na capital, Ulan Bator, indignados com as elites ricas e com o que consideram uma injustiça generalizada.

Segundo a legislação mongol, o presidente do Parlamento, Sandag Byambatsogt, do MPP, assumirá as funções presidenciais de forma interina e uma eleição presidencial deverá ser organizada no prazo de quatro meses.

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