Mundo Presidente da Nigéria mobiliza Exército após massacre de 162 pessoas Trata-se de um dos piores massacres ocorridos no país nos últimos meses

O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, ordenou o envio de tropas do Exército para uma região do centro-oeste do país africano, onde um ataque causou pelo menos 162 mortes na terça-feira (3), e acusou o grupo jihadista Boko Haram de ser o responsável.

Homens armados atacaram o vilarejo de Woro, no estado de Kwara, e, "segundo os últimos relatos, o número de mortos sobe agora para 162, enquanto continuam as buscas para encontrar outros corpos", indicou Babaomo Ayodeji, secretário da sucursal local da Cruz Vermelha nigeriana.

Trata-se de um dos piores massacres ocorridos no país nos últimos meses.

Em resposta, o presidente Tinubu "ordenou o destacamento de um batalhão do Exército no distrito de Kaiama, no estado de Kwara, onde os terroristas do Boko Haram mataram aldeões indefesos durante a noite em Woro", um ataque "covarde e brutal", segundo um comunicado de seu gabinete difundido na noite desta quarta-feira (4).

Por sua vez, o governador do estado, AbdulRahman AbdulRazaq, falou de 75 pessoas assassinadas. Woro "se negou a ceder diante de uma forma provocadora de doutrina islâmica", disse ele.

Na manhã desta quarta, Sa'idu Baba Ahmed, membro da assembleia local, explicou à AFP que os agressores incendiaram comércios e o palácio real da localidade. "Neste momento, não sabemos onde está o rei" dessa comunidade, lamentou.

A polícia confirmou o ataque, mas não divulgou um balanço.

O estado de Kwara sofre com a violência promovida por grupos armados que saqueiam vilarejos, sequestram e aterrorizam os moradores, além da ameaça jihadista crescente, com grupos ativos no noroeste do país que ampliam seu campo de ação em direção ao sul.

