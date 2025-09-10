A- A+

LIGAÇÃO Presidente da Polônia confirma ligação com Trump para discutir "violações" por drones russos Os líderes conversaram sobre as "múltiplas violações do espaço aéreo polonês por drones russos", que ocorreram na noite passada

O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, anunciou que a ligação telefônica entre ele e o presidente dos EUA, Donald Trump, encerrou-se no período da tarde (pelo horário de Brasília) desta quarta-feira, 10. Os líderes conversaram sobre as "múltiplas violações do espaço aéreo polonês por drones russos", que ocorreram na noite passada.

"A conversa faz parte de uma série de consultas que venho realizando com nossos aliados. As discussões de hoje confirmaram a unidade entre os aliados", escreveu Nawrocki no X, sem dar mais detalhes.

Mais cedo, Trump escreveu na Truth Social: "O que há com a Rússia violando o espaço aéreo polonês com drones? Aqui vamos nós", também sem dar detalhes.

O exército da Polônia informou nesta madrugada que abateu os drones da Rússia que violaram o espaço aéreo polonês. O primeiro-ministro do país, Donald Tusk, destacou que os equipamentos russos "poderiam representar uma ameaça".

Trump ainda não comentou a ligação com Nawrocki.



Veja também