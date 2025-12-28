Presidente da República Centro-Africana é favorito para um terceiro mandato
As eleições presidenciais ocoreeram neste domingo e a apuração dos votos começou imediatamente
Eleitores centro-africanos votaram, neste domingo (28), nas eleições presidenciais nas quais o atual presidente, Faustin-Archange Touadéra, é favorito para exercer um terceiro mandato consecutivo por ser considerado um estabilizador do país.
As urnas fecharam às 18h locais (14h de Brasília) nestas eleições presidenciais, legislativas, municipais e regionais. A apuração dos votos começou imediatamente.
Numa secção eleitoral, Béranger, de 37 anos, criticou a organização e decidiu não votar. Ele explicou à AFP algumas incoerências. "Algumas pessoas embora, compraram seu cartão de eleitor, puderam votar mesmo que seus nomes não constassem do registro eleitoral", relatou.
Ao contrário, ele contou que os cidadãos inscritos no registo, mas que não tinham o cartão, tiveram o seu direito ao voto negado. Os resultados provisórios das eleições presidenciais são esperados para 5 de janeiro.
Embora a situação de segurança no país tenha melhorado desde a guerra civil da década de 2010, segue “frágil”, segundo o presidente em fim de mandato.
Touadéra votou escoltado por mercenários do grupo paramilitar russo Wagner, ruandeses e pela guarda presidencial. Ao emitir o seu voto, ele instruiu a população a votar nele para permitir que a República Centro-Africana “recupere a paz”.
Eleito em 2016 e reeleito em 2020 nas eleições marcadas por acusações de fraude, ele é criticado por ter aprovado em 2023 uma nova Constituição que lhe permite a permanência no poder.
Apesar do avanço na área da segurança, a vida dos centro-africanos, dos quais 71% vivem abaixo da linha da pobreza, segue precária, com falta de serviços básicos, rodovias transitáveis, desemprego endêmico, baixa taxa de formação e custo de vida cada vez mais elevado.