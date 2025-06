Presidente da Síria promete que participantes de atentado em igreja enfrentarão a Justiça

A- A+

O presidente interino da Síria, Ahmed al Sharaa, prometeu nesta segunda-feira (23) que os envolvidos em um atentado suicida contra uma igreja em Damasco no dia anterior enfrentarão a Justiça e pediu união após o ataque “hediondo”.

“Comprometemo-nos a trabalhar dia e noite, mobilizando todas as nossas agências de segurança especializadas para capturar todos aqueles que participaram e planejaram esse crime hediondo e levá-los à Justiça”, disse Sharaa em um comunicado.



O ataque “nos lembra da importância da solidariedade e da unidade entre o governo e o povo para enfrentar tudo o que ameaça a segurança e a estabilidade de nossa nação”, acrescentou.

Pelo menos 22 pessoas foram mortas e 50 ficaram feridas em um atentado suicida no domingo em uma igreja em Damasco, supostamente realizado por um membro do grupo Estado Islâmico (EI), de acordo com as autoridades sírias.

As Nações Unidas e vários outros países condenaram o ataque, o primeiro desse tipo na capital síria desde que as forças lideradas pelos islamistas derrubaram o então presidente Bashar al-Assad em 8 de dezembro de 2024.

“Um homem-bomba afiliado ao grupo terrorista Daesh (Estado Islâmico) entrou na igreja de Santo Elias, abriu fogo e depois se explodiu com um cinturão de explosivos”, disse o Ministério do Interior em um comunicado.

Veja também