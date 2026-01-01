A- A+

TRAGÉDIA Presidente da Suíça lamenta incêndio que deixou pelo menos 40 mortos nos Alpes O fogo começou por volta de 01h30 no horário local (21h30 de quarta-feira em Brasília) no bar Le Constellation, com capacidade para 300 pessoas no interior e outras 40 na varanda

O presidente da Suíça, Guy Parmelin, lamentou o incêndio em um bar na estação de esqui de Crans-Montana, nos Alpes Suíços, na madrugada desta quinta-feira, 1º, que deixou pelo menos 40 mortos e mais de 100 feridos.

"O que era para ser um momento de alegria se transformou em tragédia em Crans-Montana na noite passada", apontou Parmelin em uma publicação na rede social X. "O Conselho Federal tomou conhecimento do ocorrido com profunda consternação. Seus pensamentos estão com as vítimas, os feridos e seus familiares"

O fogo começou por volta de 01h30 no horário local (21h30 de quarta-feira em Brasília) no bar Le Constellation, com capacidade para 300 pessoas no interior e outras 40 na varanda, segundo o site de Crans-Montana.

Testemunhas declararam à emissora BFMTV que conseguiram escapar do "pânico" vivido no bar pouco depois do início do incêndio. De acordo com elas, "velinhas de aniversário" colocadas em garrafas de champanhe tocaram de raspão no teto, e isso causou o fogo, mas a polícia não confirmou a versão das testemunhas.

Acidente

A polícia trata o incêndio como um acidente e descarta a possibilidade de ter sido um ataque terrorista.

Beatrice Pilloud, procuradora-geral do cantão de Valais, afirmou ser muito cedo para determinar a causa do incêndio. "Em nenhum momento se questiona a possibilidade de um ataque", declarou Pilloud.

As autoridades classificaram o incêndio como um "embrasement généralisé", um termo de combate a incêndios que descreve como um incêndio pode desencadear a liberação de gases combustíveis que podem então inflamar violentamente.

"Esta noite deveria ter sido um momento de celebração e união, mas transformou-se em um pesadelo", disse Mathias Rénard, chefe do governo regional.

Crans-Montana

A cidade de Crans-Montana está localizada no coração dos Alpes Suíços, a 40 km ao norte do Matterhorn. Um centro de apoio e uma linha de ajuda foram criados para as famílias afetadas.

Na conta no Instagram do seu centro de informações turísticas, a comuna de Crans Montana lamentou e agradeceu quem está trabalhando para socorrer as vítimas.

O ponto mais alto de Crans-Montana, com uma população de 10 mil habitantes, está a uma altitude de quase 3.000 metros, segundo o site da prefeitura, que afirma que as autoridades estão buscando se afastar de uma cultura turística e atrair pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia.

