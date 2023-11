A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Presidente da Turquia chama Netanyahu de "açougueiro de Gaza" Erdogan já chamou Israel diversas vezes de "Estado terrorista"

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, chamou nesta quarta-feira (29) o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de "açougueiro de Gaza" e o acusou de instigar o antissemitismo no mundo.

"Netanyahu já escreveu seu nome na história como o açougueiro de Gaza", disse Erdogan em um discurso aos parlamentares de seu partido.

"Netanyahu está colocando em perigo a segurança do povo israelense, assim como de todos os judeus do mundo, ao incitar o antissemitismo com os assassinatos que cometeu em Gaza", acrescentou o chefe de Estado turco.

Erdogan já chamou Israel diversas vezes de "Estado terrorista" e afirmou que o Hamas é um "grupo de libertadores que protegem sua terra".

Um ataque do Hamas em 7 de outubro em território israelense deixou 1.200 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e iniciou uma ofensiva contra a Faixa de Gaza, com bombardeios constantes e uma operação terrestre, que deixaram 14.854 mortos, segundo o governo de Gaza controlado pelo movimento islamista. Atualmente está em vigor uma trégua estabelecida entre as partes.

