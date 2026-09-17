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Internacional Presidente da Turquia concorrerá a novo mandato apesar de limite constitucional Eleito presidente pela primeira vez em 2014, o candidato não poderia concorrer novamente se completasse o mandato de cinco anos e se as eleições fossem realizadas em maio de 2028, como estava previsto

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, vai disputar as eleições antecipadas em abril de 2028, o que lhe permitirá contornar o limite constitucional de mandatos, afirmou um de seus assessores à imprensa nesta quinta-feira (17).

Eleito presidente pela primeira vez em 2014, Erdogan não poderia concorrer novamente se completasse o mandato de cinco anos e se as eleições fossem realizadas em maio de 2028, como estava previsto.

Mas a Constituição também autoriza que o Parlamento convoque eleições antecipadas se a iniciativa contar com o apoio de 360 dos 600 deputados turcos, o que permitiria que Erdogan concorresse novamente.

"Se 360 deputados apoiarem a decisão de convocar novas eleições, elas serão realizadas em 16 de abril de 2028", afirmou Mehmet Ucum, assessor de Erdogan para questões jurídicas, em declarações divulgadas pela emissora privada NTV e pelo jornal Cumhuriyet.

O Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), de Erdogan, e seu aliado nacionalista, o MHP, controlam 326 cadeiras no Parlamento.

Segundo analistas, o chefe de Estado também poderia contar com o apoio de deputados de outros partidos ou colocar em marcha um projeto de reforma constitucional.

O político turco está no poder desde 2003, inicialmente como primeiro-ministro e desde 2014 como presidente, cargo para o qual foi reeleito em 2018 e 2023.

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