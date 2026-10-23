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Saúde Presidente da Unimed Recife, doutora Lourdinha, é homenageada durante HospitalMed 2026 Profissional completou 80 anos em 2026 e recebeu o reconhecimento por sua contribuição à saúde de Pernambuco

A presidente da Unimed Recife, a médica Maria de Lourdes Corrêa de Araújo, mais conhecida como doutora Lourdinha, foi homenageada na sexta-feira pela HospitalMed 2026, no Centro de Convenções de Pernambuco. A profissional completou 80 anos em 2026 e recebeu o reconhecimento por sua contribuição à saúde do estado.

À frente da Unimed Recife desde 1998, doutora Lourdinha tem posição de destaque no desenvolvimento da saúde e do cooperativismo médico em Pernambuco. A homenagem buscou destacar a contribuição da profissional para o setor da assistência à saúde e o fortalecimento da medicina no estado.

Bastante emocionada, Lourdinha relembrou os tempos da faculdade e a rotina entre São Lourenço da Mata, onde nasceu, e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde se formou em medicina em 1972.

“Vocês não imaginam como é importante tudo isso que está acontecendo aqui para uma pessoa que veio lá de São Lourenço da Mata. Naquela época, a gente não tinha muito ônibus e era muito difícil de você vir ao Recife todos os dias, mas eu fui persistente”, recordou.

Dr. Lourdinha recebeu flores e placa em reconhecimento aos serviços prestados à saúde de Pernambuco - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Especialista em gastroenterologia e clínica médica, a profissional se associou à Unimed Recife em agosto de 1985. Há quase 30 anos comandando a empresa diariamente, a gestora afirma que o grande propósito é cuidar dos 222 mil clientes da cooperativa médica.

“O mais importante é o carinho, é o aconchego, devolver para o nosso cliente o valor que ele nos paga mensalmente. O que fazemos na Unimed é procurar dar um tratamento de excelência para os nossos clientes, porque nós não somos nada mais, nada menos do que empregados dos nossos assistidos”, disse.

Contribuição

A secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, esteve presente e falou da importância do papel de doutora Lourdinha para o estado.

“É uma justa homenagem para doutora Laurinha, que faz parte da história da medicina. Nós sabemos que quando falamos sobre saúde suplementar, em Unimed, em muitas vidas sendo cuidadas pela Unimed Recife, a gente está falando de uma liderança forte, que é a liderança de Dra. Lourdinha”, iniciou.

A secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, saudou a presidente da Unimed Recife, Dra. Lourdinha durante homenagem - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Ela está sendo homenageada pela história de vida, pela participação que ela tem na construção da saúde de tantos pernambucanos e tantas pernambucanas na saúde suplementar”, completou a secretária Zilda Cavalcanti.

A premiação integrou a programação da HospitalMed, evento que reuniu representantes dos setores médico e hospitalar e que funciona como um espaço de negócios, atualização profissional e apresentação de soluções para o mercado da saúde.

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