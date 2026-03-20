Presidente da Venezuela anuncia mudança no comando militar
Forças Armadas declararam apoio a Delcy Rodríguez e às suas novas medidas de governo
A presidente interina da Venezuela substituiu na quinta-feira (19) os integrantes do alto comando militar, um dia após a destituição do ministro da Defesa, como parte das mudanças iniciadas após a captura de Nicolás Maduro em uma intervenção dos Estados Unidos.
As mudanças incluem o general Domingo Hernández Lares, segundo no comando das Forças Armadas, que será substituído pelo major-general Rafael Prieto Martínez, até agora inspetor-geral das Forças Armadas.
"Anuncio ao país a nomeação dos integrantes do Alto Comando Militar renovado que acompanharão o ministro do Poder Popular para a Defesa, GJ. Gustavo González López", escreveu a mandatária Delcy Rodríguez em suas contas nas redes sociais.
González López substituiu o general Vladimir Padrino, um fiel aliado de Maduro que era titular do Ministério da Defesa desde 2014, um recorde de permanência no cargo.
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Antes de sua nomeação como ministro, González López havia sido designado em janeiro por Rodríguez para comandar a guarda presidencial e também dirigia a temida agência de contrainteligência militar DGCIM.
Rodríguez, que assumiu a presidência interina com a queda de Maduro no início de janeiro, governa sob pressão dos Estados Unidos, país com o qual retomou relações.
Em suas primeiras semanas como governante, ela promoveu uma reforma da lei de hidrocarbonetos para abrir o setor de petróleo às empresas estrangeiras, assim como uma lei de anistia para os presos políticos.
As Forças Armadas declararam apoio a Delcy Rodríguez e às suas novas medidas de governo, com as quais a presidente interina reverteu muitas políticas aplicadas pelo chavismo nas últimas duas décadas.