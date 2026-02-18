A- A+

Diplomacia Presidente da Venezuela anuncia reunião com Petro 'em breve' Maduro foi capturado pelos Estados Unidos durante uma operação militar americana em 3 de janeiro. Delcy Rodríguez era sua vice-presidente e governa sob pressão de Washington após herdar o poder

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, informou nesta quarta-feira (18) que conversou por telefone com seu par colombiano, Gustavo Petro, e que acordaram "realizar em breve" uma reunião binacional, a primeira desde a queda de Nicolás Maduro.

Maduro foi capturado pelos Estados Unidos durante uma operação militar americana em 3 de janeiro. Delcy Rodríguez era sua vice-presidente e governa sob pressão de Washington após herdar o poder.

A Colômbia informou há 20 dias sobre uma reunião de Rodríguez com o presidente Petro em Bogotá, sem também precisar uma data.

"Concordamos em realizar em breve um encontro binacional em nível de chefes de Estado para continuar avançando em temas-chave da agenda econômica, energética e de segurança, no marco do fortalecimento da cooperação e das relações de respeito e trabalho conjunto entre ambos os países", escreveu Rodríguez em sua conta no Telegram.

Petro foi um importante aliado de Maduro e condenou inicialmente seu "sequestro" e o bombardeio à Venezuela, embora tenha moderado o tom depois de conversar com o presidente Donald Trump sobre o tema.

O primeiro presidente de esquerda da Colômbia visitou a Venezuela pela última vez em abril de 2024.

Colômbia e Venezuela compartilham uma fronteira porosa de 2.200 quilômetros, onde diversos grupos armados disputam o controle dos lucros do narcotráfico, da mineração ilegal e do contrabando.

Um dos assuntos pendentes entre ambas as nações é um acordo para exportar gás venezuelano para a Colômbia, bem como a reativação de um projeto de interconexão elétrica.

Veja também