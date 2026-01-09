Presidente da Venezuela diz a Lula, Petro e Sánchez que enfrentará os EUA pela "via diplomática"

A- A+

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, manteve nesta sexta-feira (9) conversas telefônicas com os líderes do Brasil, da Colômbia e da Espanha, aos quais manifestou a intenção de seu governo de enfrentar pela "via diplomática" o que classificou como "agressão criminosa" dos Estados Unidos.

Vários países condenaram o ataque militar americano em Caracas e em três cidades próximas, em uma operação que culminou com a captura do presidente Nicolás Maduro.

Rodríguez informou, em comunicado, sobre o encontro virtual com Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro e Pedro Sánchez "no contexto da grave agressão criminosa, ilegal e ilegítima perpetrada contra a República Bolivariana da Venezuela" em 3 de janeiro.

"Reafirmei que a Venezuela continuará enfrentando essa agressão pela via diplomática", acrescentou, pouco depois de anunciar que recebe uma comissão dos Estados Unidos e explora a retomada das relações diplomáticas com Washington.

Os mandatários defenderam "avançar em uma ampla agenda de cooperação bilateral" que respeite a soberania e o diálogo.

Ela também agradeceu a Lula e a Sánchez por sua postura contra a "agressão" sofrida pela Venezuela.

Em um segundo comunicado, também agradeceu ao emir do Catar, xeque Tamim bin Hamad Al Thani, por sua "disposição em contribuir para a construção de uma agenda de diálogo entre os Estados Unidos e a Venezuela".

O Catar tem atuado durante anos como mediador em negociações entre a Venezuela e os Estados Unidos.

Após o ataque, o governo catariano voltou a oferecer sua mediação e fez um apelo para "resolver as disputas por meio do diálogo".

