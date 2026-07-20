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Internacional Presidente da Venezuela promete entregar 4 mil moradias neste ano a afetados por terremotos Os terremotos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram o norte da Venezuela em 24 de junho deixaram mais de 5.200 mortos e quase 17 mil feridos, segundo dados oficiais

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, prometeu nesta segunda-feira entregar 4 mil moradias até dezembro para os atingidos pelo forte duplo terremoto ocorrido há quase um mês e superar a marca de 10 mil moradias no próximo ano.

Os terremotos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram o norte da Venezuela em 24 de junho deixaram mais de 5.200 mortos e quase 17 mil feridos, segundo dados oficiais.

No estado costeiro de La Guaira, considerado o marco zero dos terremotos, mais de 20 mil pessoas que perderam suas casas vivem em acampamentos montados em estádios, praças e até mesmo nas calçadas.

"Daqui, do mês de julho até o mês de dezembro, estaremos entregando 4 mil moradias. As entregas serão mensais", prometeu a mandatária durante a entrega televisionada de moradias "completamente equipadas" na capital.

Rodríguez informou que mais de 240 famílias foram beneficiadas com apartamentos em um conjunto habitacional de interesse social. "Estes são momentos de alegria em meio à dor daqueles que foram vítimas diretas do duplo terremoto", comemorou.

"Vamos muito além disso para que, no próximo ano, já tenhamos ultrapassado a marca de 10 mil moradias recuperadas a partir de edifícios que não haviam sido concluídos. Também devemos incorporar o mercado secundário", acrescentou Rodríguez.

Na semana passada, a presidente interina afirmou que seu governo está trabalhando em um plano de reconstrução de moradias.

De acordo com estimativas oficiais, o país precisará de cerca de 25 mil moradias para as pessoas que ficaram sem teto.

Mais de 850 edifícios foram danificados e 190 desabaram completamente em consequência dos terremotos, segundo balanços oficiais.

As autoridades evitam falar sobre o número de desaparecidos. Dois dias após os terremotos, a ONU estimou que esse número poderia chegar a 50 mil. Outras projeções, no entanto, apontam para um total próximo de 10 mil desaparecidos.

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