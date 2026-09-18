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VENEZUELA

Presidente da Venezuela recebe HRW após anos de ausência no país

O governo também anunciou na quinta-feira (18) o desbloqueio de sites de imprensa que estavam censurados há vários anos

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A presidente interina da Venezuela, Delcy RodríguezA presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez - Foto: Presidência da Venezuela / AFP

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, recebeu na quinta-feira (17) representantes da Human Rights Watch (HRW), 18 anos após a expulsão do país do então diretor para as Américas da organização de defesa dos direitos humanos.

Uma delegação liderada pelo vice-diretor global da HRW, Federico Borello, foi recebida pela presidente, que assumiu o cargo depois que, há oito meses, o então presidente, Nicolás Maduro, foi capturado em Caracas em uma operação militar dos Estados Unidos.

Durante a reunião, Delcy e os representantes da HRW abordaram "a adoção de medidas que favoreçam a pluralidade de expressão e a consolidação de um ambiente de maior convivência democrática no país", informou o governo venezuelano em um comunicado.

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O encontro permitiu "ratificar a vontade de fortalecer a paz, a diplomacia e o trabalho coordenado com as organizações multilaterais", acrescentou a nota.

Em 2008, o falecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) expulsou o então diretor para as Américas da HRW, José Miguel Vivanco. Também limitou a entrada de missões internacionais independentes.

Delcy Rodríguez, que governa sob forte pressão dos Estados Unidos, promulgou uma lei de anistia para presos políticos e fechou a temida prisão 'El Helicoide', denunciada por ONGs do país como um centro de tortura.

O governo também anunciou na quinta-feira o desbloqueio de sites de imprensa que estavam censurados há vários anos.

Mas investigadores da ONU afirmaram nesta semana que a situação dos direitos humanos na Venezuela ainda aguarda mudanças "reais e significativas", apesar de algumas "melhorias limitadas".

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