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Conflito Presidente de Belarus se oferece para acompanhar Zelensky a Moscou para acabar com a guerra Alexander Lukashenko, que está no poder desde 1994, permitiu que Moscou utilizasse seu território para invadir a Ucrânia em 2022

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, afirmou em uma entrevista que está disposto a acompanhar seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, a Moscou, "como garantidor de sua segurança", para discutir uma saída para o conflito com a Rússia.

"Zelensky e eu poderíamos entrar em um avião e voar para Moscou. Nós dois, comigo garantindo sua segurança e tudo o mais", afirmou o líder de Belarus em uma entrevista ao veículo francês Le Point, da qual foi publicado um trecho nesta terça-feira (24).

"Se ele não aceitar, que continue travando a guerra, que vá ele mesmo para a frente de batalha com um Kalashnikov e lute. A guerra continua; é preciso detê-la", acrescentou.

Lukashenko, que está no poder desde 1994, permitiu que Moscou utilizasse seu território para invadir a Ucrânia em 2022.

Belarus depende econômica e politicamente do Kremlin e abriga em seu território algumas das armas nucleares de Moscou.

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