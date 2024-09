A- A+

comoras Presidente de Comores levemente ferido em ataque com arma branca Uma fonte próxima à Presidência indicou que o agressor havia sido detido

O presidente de Comores, Azali Assoumani, ficou levemente ferido nesta sexta-feira (13) após um ataque com arma branca, indicou a porta-voz do governo deste arquipélago do sudeste da África.

"O chefe de Estado foi vítima de um atentado em Salimani-Itsandra", nos arredores da capital, Moroni, disse à AFP Fatima Ahamadael. "Graças a Deus sua vida não corre perigo", afirmou.

Uma fonte próxima à Presidência, que pediu anonimato, indicou que "Assoumani ficou levemente ferido por uma facada durante um funeral" e que o agressor havia sido detido.

