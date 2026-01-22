Qui, 22 de Janeiro

DIPLOMACIA

Presidente de Cuba conversou por telefone com presidente interina da Venezuela

Durante anos, a Venezuela foi a principal aliada de Cuba, fornecendo petróleo em troca de assistência de médicos, treinadores esportivos e outros profissionais

Presidente de Cuba Miguel Díaz-CanelPresidente de Cuba Miguel Díaz-Canel - Foto: Desmond Boylan/Pool/AFP

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, informou que teve uma conversa por telefone com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, na qual expressou o "apoio e a solidariedade" de Havana e condenou o "sequestro" do presidente deposto Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

Durante anos, a Venezuela foi a principal aliada de Cuba, fornecendo petróleo em troca de assistência de médicos, treinadores esportivos e outros profissionais.

"Manifestei nosso apoio e solidariedade à pátria de Bolívar e Chávez, ao seu povo e ao governo bolivariano, assim como nosso compromisso de continuar fortalecendo os laços históricos de irmandade e cooperação", escreveu Díaz-Canel no X.

