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Conflito Presidente de Cuba responde a ameaça de Trump: 'vamos defender cada palmo do nosso território' A declaração é uma resposta a ameaças feitas por Trump durante um evento na Flórida, na sexta-feira (1º) quando o presidente expôs a intenção de pressionar Cuba militarmente

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se manifestou em seu perfil no X após o mandatário americano, Donald Trump, afirmar que poderia "assumir" a ilha após o fim da guerra com o Irã. "Nenhum agressor, por mais poderoso que seja, encontrará a rendição em Cuba, mas sim um povo disposto a defender a soberania e a independência em cada palmo do território nacional", escreveu Díaz-Canel neste sábado (2).

A declaração é uma resposta a ameaças feitas por Trump durante um evento na Flórida, na sexta-feira (1º) quando o presidente norte-americano expôs a intenção de pressionar Cuba militarmente assim que a guerra no Irã chegar ao fim.

Na ocasião, o presidente direcinou um comentário a um convidado do evento, afirmando que "ele vem de um lugar chamado Cuba, que devemos assumir em breve". O presidente afirmou ainda que os Estados Unidos poderiam enviar um porta-aviões em breve para as imediações da costa cubana e completou a declaração dizendo que gosta de terminar um trabalho antes de iniciar outro, em associação ao término da guerra com o Irã antes de iniciar uma eventual intervenção em Cuba.

Ainda na sexta-feira (1) Trump ordenou a imposição de novas sanções destinadas a asfixiar o governo cubano, alegando que Havana "segue representando uma ameaça extraordinária" para a segurança nacional norte-americana.

Cuba recebeu a notícia no Dia do Trabalho, em meio a manifestações realizadas em Havana e outras cidades justamente com o tema da defesa da soberania nacional.

Em sua manifestação no X, o presidente cubano reforçou que "o presidente dos Estados Unidos acaba de elevar as ameaças de agressão militar contra Cuba a uma escala perigosa e sem precedentes".



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