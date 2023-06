Presidente de Cuba se reunirá com o papa durante viagem à Europa

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, chegou, nesta segunda-feira (19), à Itália, uma das escalas de sua viagem à Europa, que incluirá um encontro com o papa Francisco no Vaticano, além de visitas a França e Sérvia, informaram fontes oficiais.

Díaz-Canel irá ao Vaticano na mesma semana em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem encontro previsto com o papa.

"O presidente @DiazCanelB já está na Itália. Amanhã se reunirá com o papa Francisco e mais tarde com o presidente italiano Sergio Mattarella", informou a Presidência de Cuba no Twitter.