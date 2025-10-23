Sex, 24 de Outubro

Mundo

Presidente de Equador denuncia tentativa de envenenamento com marmelada e chocolate

Não é a primeira vez que Noboa denuncia ser alvo de tentativas de assassinato

No início de outubro, sem apresentar provas, o governo assegurou que o carro no qual o presidente viajava foi atingido por balas disparadas por manifestantes indígenas - Foto: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

O presidente do Equador, Daniel Noboa, disse nesta quinta-feira (23) que tentaram envenená-lo com "três substâncias químicas" adicionadas a uma marmelada e a chocolates que ganhou de presente em um evento público.

A presença de três compostos "em alta concentração é impossível que não tenha sido intencional", disse Noboa em entrevista à emissora CNN. "Apresentamos a denúncia, apresentamos as provas, a concentração dos três compostos químicos", acrescentou.

Não é a primeira vez que Noboa denuncia ser alvo de tentativas de assassinato. No início de outubro, sem apresentar provas, o governo assegurou que o carro no qual o presidente viajava foi atingido por balas disparadas por manifestantes indígenas.

