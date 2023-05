Presidente de fundação voltada à primeira infância conhece Folha de Pernambuco

A- A+

Presidente da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Mariana Luz conheceu a Folha de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (24). Acompanhada da editora-chefe, Leusa Santos, ela visitou a redação do jornal e também os estúdios da Rádio Folha FM (96,7), no bairro do Recife Antigo.

A sede da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal está localizada no bairro de Jardim Paulista, em São Paulo. Lá, acontece um trabalho voltado para as diretrizes da primeira infância, que compreende o período da vida até os seis anos, com o objetivo de implementar políticas públicas na área.

Durante a visita, Mariana foi entrevistada e falou a respeito da primeira edição do evento “Primeira Infância Primeiro”, realizado no bairro de Boa Viagem nesta terça-feira (23). Nele, representantes estaduais do Nordeste se reuniram para uma articulação conjunta.

Mariana também respondeu questões relacionadas ao tema e listou maneiras que podem facilitar a implementação de políticas públicas dentro da área. A entrevista, em vídeo, vai ao ar em breve no canal do Youtube da Folha de Pernambuco (clique aqui para acessar).

“A visita de hoje foi uma oportunidade de ver a mobilização de toda a liderança de um jornal que fala sobre a primeira infância com regularidade”, resumiu Mariana, fazendo alusão à coluna “Papo de Primeira”, assinada por Rogério Morais.

