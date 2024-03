Presidente de Governo espanhol quer reconhecer Estado palestino nos próximos anos

A- A+

O presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou, neste sábado (9), que levará ao Congresso um projeto para o reconhecimento por parte da Espanha do Estado Palestino, antes de que seu atual mandato termine em 2027.

"Nesta legislatura irei propor às Cortes Gerais (Parlamento) o reconhecimento do Estado palestino por parte da Espanha", disse Sánchez durante um evento de seu Partido Socialista em Bilbao, no País Basco, no norte do país.

"Faremos isso por convicção moral, por uma causa justa, mas também porque é a única maneira de que dois Estados, Israel e Palestina, possam conviver e coexistir em paz e com segurança", acrescentou.

A atual legislatura, que começou em meados de 2023, dura quatro anos.

Reeleito em novembro passado, Sánchez prometeu naquele momento "trabalhar na Europa e (...) na Espanha para reconhecer o Estado palestino", mas até agora não havia definido nenhum prazo.

As posições de Sánchez, uma das vozes mais críticas a Israel dentro da União Europeia, provocaram tensões com o governo de Benjamin Netanyahu, que chegou a acusar o Executivo espanhol de apoio "ao terrorismo".

Os socialistas governam em coalizão com uma plataforma de esquerda radical, muito crítica a Israel e defensora dos palestinos.

