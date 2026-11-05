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Internacional Presidente de Israel anunciará no domingo a quem encarregará de formar governo Ele informou que 46 parlamentares manifestaram apoio ao primeiro-ministro em fim de mandato, Benjamin Netanyahu, enquanto 67 apoiaram seu adversário, Gadi Eisenkot

O presidente de Israel, Isaac Herzog, anunciará no domingo (8) o nome da pessoa encarregada de formar um novo governo, ao término de eleições legislativas muito disputadas e após as consultas com os diferentes partidos realizadas nesta semana.

"Tenho a intenção de encarregar um membro da Knesset (Parlamento) de formar o governo no próximo domingo", afirmou Herzog em uma mensagem em vídeo divulgada nesta quinta-feira (5).

Ele informou que 46 parlamentares manifestaram apoio ao primeiro-ministro em fim de mandato, Benjamin Netanyahu, enquanto 67 apoiaram seu adversário, Gadi Eisenkot. Sete deputados se abstiveram.

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