Qui, 05 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Presidente de Israel anunciará no domingo a quem encarregará de formar governo

Ele informou que 46 parlamentares manifestaram apoio ao primeiro-ministro em fim de mandato, Benjamin Netanyahu, enquanto 67 apoiaram seu adversário, Gadi Eisenkot

Reportar Erro
O presidente de Israel, Isaac HerzogO presidente de Israel, Isaac Herzog - Foto: Georg Hochmuth/APA/AFP

O presidente de Israel, Isaac Herzog, anunciará no domingo (8) o nome da pessoa encarregada de formar um novo governo, ao término de eleições legislativas muito disputadas e após as consultas com os diferentes partidos realizadas nesta semana.

"Tenho a intenção de encarregar um membro da Knesset (Parlamento) de formar o governo no próximo domingo", afirmou Herzog em uma mensagem em vídeo divulgada nesta quinta-feira (5).

Leia também

• PF prende mulher que chefiava rede de prostituição de brasileiras em Israel

• Israel enfrenta etapa decisiva de negociações para definir formação de novo governo

• Presidente de Israel pede compromisso aos partidos para evitar novas eleições

Ele informou que 46 parlamentares manifestaram apoio ao primeiro-ministro em fim de mandato, Benjamin Netanyahu, enquanto 67 apoiaram seu adversário, Gadi Eisenkot. Sete deputados se abstiveram.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter