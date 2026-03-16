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Guerra Presidente de Israel diz que Europa deveria apoiar esforços para 'erradicar' o Hezbollah Em uma entrevista exclusiva em sua residência em Jerusalém, o chefe de Estado também afirmou que a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã marca uma "encruzilhada histórica"

O presidente de Israel, Isaac Herzog, declarou nesta segunda-feira (16) à AFP que a Europa deveria apoiar os ataques de seu país contra o Hezbollah no Líbano.

Em uma entrevista exclusiva em sua residência em Jerusalém, o chefe de Estado também afirmou que a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã marca uma "encruzilhada histórica".

"A Europa deveria apoiar qualquer esforço para erradicar o Hezbollah", afirmou Herzog. "Deve compreender que, se se quer chegar a algum lugar, às vezes é preciso vencer a guerra."

O Exército israelense anunciou nesta segunda que está realizando operações terrestres no sul do Líbano contra o Hezbollah, grupo libanês apoiado por Teerã, para conter os ataques com mísseis contra seu território.

O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio quando o Hezbollah atacou Israel em 2 de março, em resposta ao assassinato do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, em ataques americanos e israelenses.

Israel bombardeou áreas do sul do Líbano e a capital, Beirute, para destruir alvos do Hezbollah.

As autoridades libanesas afirmam que mais de um milhão de pessoas foram deslocadas dentro do país nas duas semanas de combates.

O governo de Israel tem criticado repetidamente as autoridades libanesas pelo que considera ser o descumprimento de seu compromisso de desarmar o Hezbollah.

"Estamos em uma encruzilhada histórica", disse Herzog em referência à guerra mais ampla que, juntamente com os Estados Unidos, trava contra o Irã.

"Chega um momento em que, após mais de uma geração de guerras intermináveis, derramamento de sangue e terror, a causa fundamental de tudo isso, que provém de Teerã, será bloqueada e detida, e toda a direção da região mudará", continuou.

Herzog afirmou que o Irã estava tentando "multiplicar por dez seu arsenal de mísseis balísticos, o que teria representado uma grave ameaça para a Europa".

"Depois de falar e falar durante toda uma geração, é hora de agir", declarou.

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