Presidente de Israel mostra suposto "manual de terrorismo" do Hamas

O presidente de Israel, Isaac Herzog, divulgou um suposto manual utilizado pelo Hamas para tomar reféns. Em entrevista à CNN International, neste domingo (15), Herzog exibiu o documento, com ilustrações de orientação aos terroristas em diversas etapas do sequestro. Segundo o presidente, o “guia” foi achado junto ao corpo de um integrante do Hamas em território israelense.

Segundo Herzog, o manual ensina os terroristas a vendar os olhos dos reféns, usar choque elétrico e matar qualquer pessoa que possa representar ameaça ou desvie a atenção do grupo. No roteiro, que também tem explicações sobre hierarquia, os homens seriam orientados a usar os reféns como escudos humanos.

Brasileiros devem deixar Gaza

Integrantes do governo federal acreditam que os brasileiros que estão no Sul da Faixa de Gaza conseguirão cruzar a fronteira do Egito nesta segunda-feira (16). A saída do grupo do território palestino depende da viabilização de um corredor humanitário na cidade de Rafah.

Ao todo, o governo brasileiro trabalha para trazer 32 pessoas para o país, de acordo com números divulgados neste domingo. Dessas, 16 (quatro homens, quatro mulheres e oito crianças) já estão em Rafah abrigados em um imóvel alugado pelo Itamaraty. Até sábado, elas estavam em uma escola na Cidade de Gaza, no norte.

Os outros 16 integrantes do grupo (dois homens, cinco mulheres e nove crianças) são moradores da cidade de Khan Yunis e aguardam a autorização para cruzar a fronteira em suas casas. A cidade fica próxima a Rafah. Dos 32 que serão trazidos ao país, 22 são brasileiros, sete são palestinos com vistos provisórios ou de residência no Brasil e três, palestinos com parentesco próximo com brasileiros.

As negociações para liberação do grupo envolve o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, e os embaixadores do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, e no Egito, Paulino Franco Neto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já conversou por telefone com os presidentes de Israel, Isaac Herzog, do Egito, Abdul Fatah al-Sisi, e da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Um avião da Presidência da República está em Roma à espera da liberação da fronteira. Quando isso ocorrer, a aeronave se dirigirá ao Egito para trazer o grupo.

