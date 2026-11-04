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Internacional Presidente de Israel pede compromisso aos partidos para evitar novas eleições O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu denunciou "suspeitas graves" de interferência estrangeira na votação

O presidente israelense, Isaac Herzog, iniciou consultas nesta quarta-feira (4) para formar um governo, e pediu um acordo entre os blocos para evitar novas eleições. Mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu denunciou "suspeitas graves" de interferência estrangeira na votação.

Mais de uma semana depois das primeiras eleições realizadas em Israel desde os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, Herzog começou a se reunir com os líderes dos partidos para decidir se concede a Netanyahu ou a seu adversário Gadi Eisenkot a primeira oportunidade de formar um governo no país, profundamente polarizado.

Como nenhum dos dois blocos obteve a maioria no Parlamento de 120 cadeiras após a votação de 27 de outubro, Herzog afirmou que as duas partes deviam aceitar que "nem todos os compromissos e promessas podem ser cumpridos" e pediu que se evitem novas eleições.

As eleições registraram um forte avanço das listas árabes, que representam os descendentes dos palestinos que permaneceram em Israel após sua criação, em 1948, e que rejeitam a retórica e as políticas do governo de extrema direita de Netanyahu.

O primeiro-ministro tem criticado estes partidos, cujo apoio poderia permitir a Eisenkot formar um governo, e destacou a detenção de várias pessoas com envelopes de dinheiro no dia das eleições em incidentes que as autoridades qualificaram como isolados.

Netanyahu também acusa dirigentes de partidos árabes de receber dinheiro do Catar, uma acusação que também pesa sobre colaboradores do próprio premier.

'Suspeitas graves'

Na noite de hoje, o premier israelense voltou à carga. "Existem suspeitas graves de que outros Estados teriam investido quantias consideráveis para influenciar os resultados das eleições em Israel", declarou em um vídeo.

Sem mencionar nenhum dirigente, Isaac Herzog, cujo cargo é principalmente representativo, afirmou ter um "grande respeito" pela minoria árabe, que representa cerca de 20% da população israelense.

"Condeno a grosseria e as expressões racistas que ouvimos recentemente. Não têm lugar contra nenhuma comunidade em Israel", declarou.

O Raam, um dos dois principais partidos árabes israelenses, anunciou, nesta quarta, que recomendaria Eisenkot.

O grupo parlamentar da Lista Árabe Unida, cujo acrônimo em hebraico é Raam, "decidiu recomendar Eisenkot para formar o próximo governo", informou o partido em um comunicado publicado na véspera da reunião com Herzog.

Em mensagem publicada no X, Eisenkot prometeu hoje fortalecer os laços com os Estados Unidos caso se torne chefe de governo. "Sob a minha liderança, vamos renovar e fortalecer essa associação e consolidar as bases bipartidárias que a sustentam há muito tempo", afirmou, após a derrota eleitoral dos republicanos nos Estados Unidos.

O líder político acrescentou que deseja "trabalhar de maneira construtiva com o presidente Donald Trump" para "fortalecer a estabilidade regional".

Minar a democracia

A Comissão Eleitoral Central anunciou que tinha realizado uma auditoria em 9.069 seções eleitorais após receber denúncias e que não tinha encontrado provas que pusessem em dúvida a integridade dos resultados.

A comissão, que reflete a composição do Parlamento em fim de mandato, aprovou os resultados por 15 votos a favor e dois contra, enquanto outros 14 membros se abstiveram.

Itamar Ben Gvir, ministro da Segurança Nacional ultranacionalista conhecido por suas declarações provocativas sobre os palestinos, afirmou que seu partido não aceitaria os resultados e pediu a detenção dos dirigentes dos partidos árabe-israelenses.

Eisenkot, ex-chefe do Estado-Maior que prometeu virar a página após o longo e divisivo mandato de Netanyahu, acusou o primeiro-ministro de tentar "minar a democracia israelense" e avivar o sentimento contra os cargos eleitos.

Eisenkot advertiu Netanyahu contra o lançamento de uma nova guerra contra o Irã junto com seu aliado, o presidente americano, Donald Trump, que acaba de sofrer um revés importante com a vitória democrata nas eleições legislativas de meio de mandato.

Netanyahu é o primeiro-ministro há mais tempo no cargo em Israel, onde governou de forma intermitente durante quase duas décadas.

Herzog vai realizar dois dias de consultas iniciais e depois concederá a um dos candidatos 28 dias para formar um governo, com uma possível prorrogação de 14 dias.

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