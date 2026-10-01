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HONRARIA Presidente de Israel quer condecorar passageiros que impediram catástrofe em voo da flydubai Na manhã de quarta-feira (30), o avião da companhia emiradense flydubai teve que fazer um pouso de emergência na Arábia Saudita, quando seguia para Tel Aviv, devido a um confronto entre os pilotos

O presidente de Israel, Isaac Herzog, anunciou nesta quinta-feira (1) que pretende conceder um prêmio de "heroísmo" aos quatro passageiros israelenses que, na quarta-feira (30), dominaram um copiloto da companhia aérea flydubai e impediram que ele derrubasse o avião.

"Quero apresentar seu ato de heroísmo ao comitê consultivo do Prêmio Presidencial de Heroísmo Cidadão e recomendarei que seja concedido", afirmou Herzog em um comunicado. "Vocês se colocaram em risco para salvar outras pessoas e evitaram um terrível desastre", acrescentou o presidente.

Os quatro israelenses demonstraram "iniciativa, coragem e responsabilidade coletiva em um momento de perigo extremo" e conseguiram "evitar uma grande catástrofe", destacou.

O presidente israelense informou que três deles, Yaniv Hayoun, Zvika Manes e Asaf Rajuan, dominaram um dos pilotos, que havia esfaqueado seu colega, na cabine de comando.

O quarto, um médico chamado Shota Musayev, atendeu o piloto ferido para mantê-lo vivo até o pouso da aeronave.

Na manhã de quarta-feira, o avião da companhia emiradense flydubai teve que fazer um pouso de emergência na Arábia Saudita, quando seguia para Tel Aviv, devido a um confronto entre os pilotos.

Vários políticos israelenses e passageiros afirmaram que um dos pilotos esfaqueou o outro piloto e tentou derrubar o avião.

O Prêmio Presidencial de Heroísmo Cidadão é uma distinção civil criada após os ataques do movimento islamista palestino Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023.

A premiação "honra indivíduos que atuaram com heroísmo excepcional, colocando suas vidas em perigo e movidos por um senso de responsabilidade, para salvar vidas humanas", segundo a Presidência israelense.

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